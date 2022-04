Visite de la zone humide des Monneries Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux Catégories d’évènement: Poule-les-Écharmeaux

Rhône

Visite de la zone humide des Monneries Poule-les-Écharmeaux, 27 avril 2022, Poule-les-Écharmeaux. Visite de la zone humide des Monneries Poule-les Echarmeaux 1015 route des Monneries, Poule-les-Écharmeaux

2022-04-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-27 16:00:00 16:00:00 Poule-les Echarmeaux 1015 route des Monneries,

Poule-les-Écharmeaux Rhône Poule-les-Écharmeaux EUR 4 4 Cette balade, très axée «biodiversité et environnement», est une visite guidée de la zone humide des Monneries à Poule-es Echarmeaux. fimbelbampj@wanadoo.fr +33 6 72 59 61 29 https://gite-beaujolais-vert.fr/visite-guide/ Poule-les Echarmeaux 1015 route des Monneries, Poule-les-Écharmeaux

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert – Lac des sapins

Détails Catégories d’évènement: Poule-les-Écharmeaux, Rhône Autres Lieu Poule-les-Écharmeaux Adresse Poule-les Echarmeaux 1015 route des Monneries, Ville Poule-les-Écharmeaux lieuville Poule-les Echarmeaux 1015 route des Monneries, Poule-les-Écharmeaux Departement Rhône

Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poule-les-echarmeaux/

Visite de la zone humide des Monneries Poule-les-Écharmeaux 2022-04-27 was last modified: by Visite de la zone humide des Monneries Poule-les-Écharmeaux Poule-les-Écharmeaux 27 avril 2022 Poule-les-Écharmeaux rhône

Poule-les-Écharmeaux Rhône