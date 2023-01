Visite de la vitrine archéologique Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône La vitrine archéologique restitue une partie du village gaulois de L’Île du Ve siècle avant notre ère. Sa visite permet d’aborder, à partir des vestiges de cet habitat évacué en urgence, l’histoire de sa population et de sa vie quotidienne à l’époque gauloise. Une visite pour découvrir, reconstitué dans la vitrine archéologique de L’Île, un village gaulois du Ve siècle avant notre ère. Place Maritima L’Ile Martigues

