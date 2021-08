Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe VISITE DE LA VILLE Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

VISITE DE LA VILLE Sablé-sur-Sarthe, 18 septembre 2021, Sablé-sur-Sarthe. VISITE DE LA VILLE 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-19 13:00:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine : Circuit découverte de la ville de Sablé au départ de l’Office de Tourisme qui met en valeur le patrimoine bâti. +33 2 43 60 50 00 https://www.sablesursarthe.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Sablé-sur-Sarthe Adresse Ville Sablé-sur-Sarthe lieuville 47.83847#-0.32974