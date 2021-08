Nérac Office de tourisme de l'Albret Lot-et-Garonne, Nérac Visite de la ville médiévale et Renaissance de Nérac Office de tourisme de l’Albret Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Visite de la ville médiévale et Renaissance de Nérac Office de tourisme de l’Albret, 18 septembre 2021, Nérac. Visite de la ville médiévale et Renaissance de Nérac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de l’Albret Gratuit. Rendez-vous à l’office de tourisme. Visite guidée de Nérac le samedi à 15h et le dimanche à 10h. Inscription conseillée.

Partez à la découverte de la ville, son Parc Royal de la Garenne, ses vieux quartiers Renaissance. Office de tourisme de l’Albret 7, avenue Mondenard 47600 Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Office de tourisme de l'Albret Adresse 7, avenue Mondenard 47600 Nérac Ville Nérac lieuville Office de tourisme de l'Albret Nérac