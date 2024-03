Visite de la ville en courant Marseille 1er Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

JAFHT offre une expérience unique en son genre la découverte de la ville en courant. Nous proposons des parcours de course à pied accompagnés.

Notre itinéraire exclusif vous guidera à travers la vieille ville. Démarrez avec une vue imprenable sur la Méditerranée au Palais du Pharo. Parcourez les quais du Vieux-Port, admirez la silhouette de la Bonne Mère veillant sur la cité, puis plongez dans l’authenticité du Vallon des Auffes. Le long de la célèbre Corniche, laissez-vous séduire par les panoramas de la mer et des falaises.



Rejoignez-nous pour une aventure sportive mémorable à Marseille, où chaque foulée devient une exploration passionnante des trésors de la cité phocéenne !



Notre équipe de runners locaux passionnés accompagne les participants à travers les rues, les monuments emblématiques et les lieux méconnus de chaque ville, tout en partageant des anecdotes fascinantes sur l’histoire et la culture locale.



Nous croyons fermement en l’importance de promouvoir un tourisme responsable et respectueux de l’environnement. En encourageant l’exploration active des villes grâce à la course à pied, nous contribuons à réduire notre empreinte écologique tout en offrant des expériences enrichissantes et mémorables à nos participants.



Le fonctionnement les clients réservent leurs courses via notre site internet, ils reçoivent ensuite toutes les instructions nécessaires pour retrouver leur encadrant le jour J. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@jafht.com

