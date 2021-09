Saint-Laurent-du-Maroni Camp de la transportation Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Visite de la ville de Saint-Laurent du Maroni “AN TAN LONTAN” Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Camp de la transportation, le samedi 18 septembre à 08:30

A partir des cartes postales anciennes du fonds iconographique Arnauld HEURET, une visite d’1h à 1h30 pour découvrir l’histoire de la Ville et de ses habitants à la période du bagne (1858-1953), l’architecture typique de Guyane et l’organisation spécifique du tissu urbain de Saint-Laurent.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T10:30:00

