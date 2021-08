Cuq Mairie Cuq, Lot-et-Garonne Visite de la ville d’Agen Mairie Cuq Catégories d’évènement: Cuq

Lot-et-Garonne

Visite de la ville d’Agen Mairie, 17 septembre 2021, Cuq. Visite de la ville d’Agen

Mairie, le vendredi 17 septembre à 09:00

### Visite découverte de le ville d’Agen avec temps de jeux et d’observation. Parcours accompagné par un médiateur culturel du CEDP47, avec commentaires sur le bâti médiéval, les modes de vies au Moyen Age, l’espace urbain fortifié, les édifices religieux…

Limité à 30 participants.

Visite découverte de le ville d’Agen avec temps de jeux et d’observation. Mairie Place Esquirol, 47000 Agen Cuq Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cuq, Lot-et-Garonne Autres Lieu Mairie Adresse Place Esquirol, 47000 Agen Ville Cuq lieuville Mairie Cuq