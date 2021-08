Montcaret Site archéologique de Montcaret Dordogne, Montcaret Visite de la villa gallo-romaine de Montcaret Site archéologique de Montcaret Montcaret Catégories d’évènement: Dordogne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique de Montcaret

### Découvrez la villa gallo-romaine de Montcaret et ses pavements mosaïqués millénaires ! Habitée depuis l’Antiquité, la villa gallo-romaine de Montcaret est un site archéologique majeur aux vestiges fascinants des Ier, IVe-VIe siècles, remaniés au Moyen Âge. Mosaïques, fondations, thermes : cette riche villa gallo-romaine à péristyle et cour intérieure, est typique du sud-ouest de la Gaule.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez la villa gallo-romaine de Montcaret et ses pavements mosaïqués millénaires ! Site archéologique de Montcaret 1, Rue des anciennes postes 24230 Montcaret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

