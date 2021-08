Visite « De la vigne à la flûte » Maison de champagne Dagonet, 18 septembre 2021, Hautvillers.

Visite « De la vigne à la flûte »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de champagne Dagonet

### Visite au cœur des coteaux historiques, au milieu des vignes, pour observer les paysages de champagne et en apprendre plus sur le savoir-faire du travail de la vigne et sa réglementation. Pour cela, nous nous rendons en face du domaine, sur les hauteurs d’Hautvillers, avec une vue plongeante sur l’abbaye. Ensuite, une dégustation de 4 assemblages sera proposée afin de comprendre la complexité et la différence de nos champagnes.

10€ par personne. Sur inscription : 15 personnes maximum.

Visite au cœur des coteaux historique, au milieu des vignes, pour observer les paysages de champagne et en apprendre plus sur le savoir-faire du travail de la vigne et sa réglementation.

Maison de champagne Dagonet 210 route de Fismes, 51160 Hautvillers Hautvillers Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00