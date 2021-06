Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Visite de la vedette SNSM Margodig Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Visite de la vedette SNSM Margodig Loctudy, 10 août 2021-10 août 2021, Loctudy. Visite de la vedette SNSM Margodig 2021-08-10 10:00:00 – 2021-08-10 11:30:00 Port de pêche Ponton du bassin

Loctudy Finistère Les canotiers de Loctudy vous ouvrent les portes de notre vedette de sauvetage en mer Margodig.

Occasion à saisir tous les mardis matins de l’été ! snsmloctudyiletudy@gmail.com +33 6 78 12 09 92 Les canotiers de Loctudy vous ouvrent les portes de notre vedette de sauvetage en mer Margodig.

Occasion à saisir tous les mardis matins de l’été ! dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Étiquettes évènement : Autres Lieu Loctudy Adresse Port de pêche Ponton du bassin Ville Loctudy lieuville 47.83417#-4.17149