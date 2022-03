Visite de la vedette des Sauveteurs en Mer Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer Calvados Tous à bords de la Vedette des Sauveteurs en Mer ! Une occasion unique de partager le quotidien de ces héros des mers.

Présentation de la vedette et de ses équipements par l’un des bénévoles de l’association. Horaires en fonction des marées. Les visites sont susceptibles d’être annulées sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou en cas d’opération de sauvetage ou assistance.

