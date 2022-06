Visite de la vedette de la SNSM de Martigues (Socitété Nationale de Sauvetage en Mer), 1 août 2022, .

Visite de la vedette de la SNSM de Martigues (Socitété Nationale de Sauvetage en Mer)

2022-08-01 10:00:00 – 2022-08-01 11:00:00

La Station de Sauvetage de Martigues est composée de 25 bénévoles, toujours prêts à intervenir et ce en moins de 15 minutes, pour porter secours et assistance à toute personne se trouvant en difficulté en mer et sur les côtes.

Présentation de son fonctionnement et visite du bateau.

