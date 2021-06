La turballe Place Charles de Gaulle 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Visite de La Turballe Place Charles de Gaulle 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

L'association « Au Gré des Vents » propose une visite guidée pour découvrir La Turballe : le port, la ville, la plage, les conserveries … Votre guide vous fera découvrir les traces du passé qui ont fait La Turballe d'aujourd'hui. _Rendez-vous au Bureau d'Informations Touristique de La Turballe._

2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T11:30:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T11:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T11:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T11:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T11:30:00

