visite de la Tour Velléda, habituellement fermée au public Ce pavillon isolé dans le parc doit son nom à un personnage des “Martyrs”. Chateaubriand y installa son bureau et sa bibliothèque. C’est ici, entouré de ses arbres, de ses livres et de ses souvenirs de voyages qu’il se retirait jusqu’à douze heures par jour.

Pass sanitaire et masque exigés.

visite de la Tour Velléda, habituellement fermée au public, où Chateaubriand aimait écrire
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand
87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

