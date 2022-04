Visite de la Tour Saint Jean Tour Jean sans Peur Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite de la Tour Saint Jean Tour Jean sans Peur, 30 juin 2021, Paris. Du mercredi 30 juin 2021 au dimanche 31 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h30 à 18h00

. payant VISITE LIBRE 6€ / Tarif réduit 4€ (enfants 7-18 ans, professeurs, étudiants, amis du Louvre, amis du musée de Cluny, demandeurs d’emploi, ICOM-ICOMOS) Gratuité : enfants – 7 ans, conférenciers, journalistes VISITE GUIDÉE GROUPES 10€ / 7€ (sur rendez-vous sur contact@tourjeansanspeur.com

La tour Jean sans Peur (1409-1411), au cœur de Paris, à deux pas du quartier des Halles, est l’ultime témoignage intact du grand palais parisien des ducs de Bourgogne. VISITEZ LA TOUR JEAN SANS PEUR : UN LIEU UNIQUE AU CŒUR DE PARIS Peu de monuments médiévaux civils subsistent à Paris. La tour Jean sans Peur, construite il y a 600 ans (1409-1411), fait partie de ce patrimoine insolite parisien. Elle demeure l’unique témoignage du palais des ducs de Bourgogne couvrant près d’un hectare à la fin du Moyen Âge. Sa construction a été décidée par le puissant duc de Bourgogne Jean sans Peur, afin de manifester sa présence dans la Capitale suite à sa prise de pouvoir en 1409. Classée Monument Historique à la fin du XIXe siècle, la tour est ouverte depuis une quinzaine d’années à la visite par l’association des amis de la tour Jean sans Peur, composée d’archéologues et d’historiens de formation ayant à cœur de faire découvrir les lieux ainsi que la vie quotidienne à la fin du Moyen Âge. Toute l’année une programmation (conférences, concerts, animations) autour d’une exposition sur la vie quotidienne médiévale et une autre sur l’histoire insolite de Paris permet une découverte des aspects méconnus de ce haut lieu du patrimoine médiéval parisien; 2021 : Expositions La jeunesse au Moyen Âge + Gamins et poupardes, enfances parisiennes au XIXe siècle (30 juin 2021 – 29 mai 2022) Tour Jean sans Peur 20 rue Étienne Marcel 75002 Paris Contact : http://www.tourjeansanspeur.com 0140262028 contact@tourjeansanspeur.com

