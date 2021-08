Bordeaux Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland Bordeaux, Gironde Visite de la tour Pey-Berland Cathédrale Saint-André et Tour Pey-Berland Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Découvrez la Tour Pey-Berland et profitez du plus beau panorama sur la ville de Bordeaux ! CONNAÎTRE LA TOUR PEY-BERLAND Le clocher de la cathédrale. Dissocié de Saint-André, ce campanile construit au XVe siècle répond au souhait de doter la cathédrale de cloches importantes, qui auraient pu en menacer la structure. Trois cloches, un bourdon et Notre-Dame. Toujours en activité, Marie, Clémence et Marguerite côtoient Ferdinand-André, installé en 1869 et pesant plus de huit tonnes. Culminant à 66 mètres, Notre-Dame d’Aquitaine veille sur Bordeaux. L’origine du nom. L’archevêque Pey-Berland (vers 1370-1458), artisan du renouveau de l’Église dans l’Aquitaine alors sous domination des Plantagenêts, décide de la construction de la tour.

