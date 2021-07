Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Visite de la Tour du Château des Ducs de Bourbon Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Visite de la Tour du Château des Ducs de Bourbon Montluçon, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Montluçon. Visite de la Tour du Château des Ducs de Bourbon 2021-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-28 19:00:00 19:00:00 Départ du Mupop 3 rue Notre-Dame

Montluçon Allier EUR 1 1 Prenez de la hauteur !



La ville de Montluçon vous propose de découvrir la Tour Carrée du Château des ducs de Bourbon. +33 4 70 02 19 62 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Étiquettes évènement : Autres Lieu Montluçon Adresse Départ du Mupop 3 rue Notre-Dame Ville Montluçon lieuville 46.341#2.6054