du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Visitez la tour médiévale élevée par Alphonse II d’Aragon à la fin du XIIe siècle. Parcourez ses escaliers en vis et accedez au beffroi bâti au XVIIe siècle par les consuls de Millau pour installer la cloche communale. Celle qui est visible aujourd’hui date du XIXe siècle. Au sommet de cette tour polygonale, culminant à 40 m, découvrez Millau, ses toits de tuiles, les vallées environnantes, et le viaduc de Millau. Une [visite virtuelle](http://patrimoines.laregion.fr/visites-virtuelles/refonte2019/Millau.html) vous donne un aperçu des éléments intérieurs de la tour du XIIe siècle. Le [Focus “Tour des rois d’Aragon et beffroi](https://www.millau-patrimoine.fr/Portals/mvah/FOCUS_Tour_rois_dAragon%20V5%283%29_1.pdf)” pourra vous être communiqué sur demande.

Entrée limitée à 19 personnes + pass sanitaire

Visite libre de la tour des rois d'Aragon (fin XIIe siècle) et du beffroi (XVIIe siècle). Au sommet, point de vue sur les vallées et le viaduc de Millau.

