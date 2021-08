Luxeuil-les-Bains Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Tour des Échevins

En arrivant à Luxeuil-les-Bains, impossible de passer à côté de la Tour des Échevins sans la remarquer ! Monument emblématique de la ville, la tour impressionne par sa hauteur et son architecture gothique avec ses gargouilles, son oriel, ses décorations, elle est la star des photographies souvenirs de Luxeuil-les-Bains.

Gratuité exceptionnelle

Ouverture exceptionnelle de la Tour des Echevins. Venez admirer les collections archéologiques, l’exposition temporaire de Jules Adler et le fabuleux panorama au sommet des 146 marches de l’édifice ! Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

