Visite de la « Tour d’Enfer »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais du Gouverneur

### Venez découvrir ce patrimoine du rempart historique de Metz ! Dans les jardins hauts du palais du Gouverneur, une visite commentée et par groupe permettra de descendre dans les bas-fonds des remparts de la ville de Metz pour découvrir l’une des premières tour d’artillerie de 22 mètres de diamètre.

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire sous réserve de modifications du protocole sanitaire gouvernemental. Groupe d’une dizaine de personnes en fonction de l’affluence.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

