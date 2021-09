Visite de la Tour aux figures de Jean Dubuffet et atelier famille Tour aux figures, 18 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

En compagnie du médiateur, les familles partent à la découverte de la Tour aux figures. A l’issue de ce temps de visite, les participants se retrouvent en salle d’atelier pour créer un mail art en utilisant la technique de l’Hourloupe. Il s’agit de créer une enveloppe et une carte décorées à la manière de la période Hourloupe et en s’inspirant d’un mouvement artistique Le Mail Art. La Tour aux figures est une œuvre atypique : la visite étonnante de l’intérieur de la tour ressemble à une promenade en montagne, le sol est glissant, les marches sont peintes en trompe l’œil et irrégulières, la tour n’est pas dotée de rampe. Elle nécessite par conséquent une bonne condition physique et de porter de préférence des chaussures plates. Des surchaussures sont fournies sur place. La visite est interdite aux moins de six ans et très fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher, aux personnes en situation de handicap visuel ou physique, aux femmes enceintes …

