Visite de la tannerie Bastin à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, jeudi 11 juillet 2024.

Visite de la tannerie Bastin à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

En compagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages, venez découvrir les étapes de la transformation de la peau en cuir au cœur de la tannerie Bastin qui produit les cuirs nécessaires à la fabrication des chaussures Weston selon des méthodes naturelles et anciennes le principe du tan et du temps. Prévoir des chaussures et vêtements résistants (risque de tâches). Réservation obligatoire (places limitées).

Rendez-vous devant l’office de Tourisme puis marche jusqu’au lieu de visite (7 minutes à pied, descente à l’aller, montée au retour). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 14:00:00

fin : 2024-07-11 15:30:00

Place du Champ de Mars

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

L’événement Visite de la tannerie Bastin à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-03-06 par OT de Noblat