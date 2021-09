Lisieux Station épuration de Lisieux Calvados, Lisieux Visite de la station d’épuration de Lisieux Station épuration de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

La CA Lisieux Normandie vous propose de découvrir sa station d’épuration de Lisieux ! Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le service Eaux Sud Pays d’Auge vous fait visiter la station d’épuration de Lisieux, afin de présenter le cycle domestique de l’eau et de sensibiliser petits et grands à la préservation des milieux naturels. **Inscription obligatoire.**

Gratuit

