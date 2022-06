Visite de la Station de Pilotage

2022-07-21 09:30:00 – 2022-07-21 11:00:00 Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État, qui détermine les conditions de leur activité et notamment la zone obligatoire de le leur intervention. Ils assistent les capitaines des navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser dans le Golfe de Fos. Présentation générale du fonctionnement du Service du Pilotage, au statut particulier de Syndicat Professionnel, suivie de la visite de la Vigie et d’une pilotine (bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des navires). Les pilotes ont une mission de service public organisée par l’État, qui détermine les conditions de leur activité et notamment la zone obligatoire de le leur intervention. Ils assistent les capitaines des navires en les conseillant sur les manœuvres à réaliser dans le Golfe de Fos. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

