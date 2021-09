Figeac Sous-préfecture Figeac, Lot Visite de la sous-préfecture de Figeac Sous-préfecture Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Les visiteurs auront accès à la cour d’honneur, au hall d’honneur ainsi qu’à l’escalier, aux salles du rez-de-chaussée et au jardin. Anne-Cécile Vialle, sous-préfète de Figeac, accueillera les visiteurs.

Trois visites organisées à 14h, 15h et 16h sur inscription auprès de l’office du tourisme de Figeac. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Venez visiter la sous-préfecture de Figeac, dans le centre ville Sous-préfecture 22, rue Caviale, 46100, Figeac Figeac Lot

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

