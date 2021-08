Die Sous-préfecture de Die Die, Drôme Visite de la sous-préfecture de Die Sous-préfecture de Die Die Catégories d’évènement: Die

La Sous-Préfecture de Die abrite de nombreux objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Ancien hôtel particulier, le bâtiment a été acquis par l’État en 1855, avec prise de possession en 1857. Le style du bâtiment est essentiellement Directoire (1790-1804), mais on retrouve également des éléments de style Empire. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, vous pourrez visiter samedi 19 septembre : – le salon d’honneur, ancien salon musical de l’hôtel particulier ; – la bibliothèque administrative classée ; – le hall d’entrée et son puits de lumière ; – le bureau de la Sous-Préfète. Quatre créneaux sont possibles : 14h, 15h et 16h. Inscriptions obligatoires et port du masque obligatoire pendant la visite.

Masque et inscription obligatoires

La Sous-Préfecture de Die, ancien hôtel particulier, vous propose la visite : du salon d'honneur ; de la bibliothèque classée ; du hall d'entrée ; du bureau de la Sous-Préfète.

