Visite de la Société Coopérative du Lamanage

Visite de la Société Coopérative du Lamanage, 12 juillet 2022, . Visite de la Société Coopérative du Lamanage

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12 11:30:00 L’activité du Lamanage est peu connue, c’est pourtant un service portuaire indispensable à la sécurité, qui consiste à récupérer les amarres des navires à leur arrivée au port, à l’aide d’embarcations spécialisées, à les transférer à quai et à les positionner au bollard (ou bitte d’amarrage). Les lamaneurs interviennent sur l’intégralité du trafic portuaire, à l’arrivée et au départ des cargos marchandises, pétroliers ou croisiéristes. Découverte générale de l’activité et des embarcations. L’activité du Lamanage est peu connue, c’est pourtant un service portuaire indispensable à la sécurité, qui consiste à récupérer les amarres des navires à leur arrivée au port, à l’aide d’embarcations spécialisées, à les transférer à quai et à les positionner au bollard (ou bitte d’amarrage). Les lamaneurs interviennent sur l’intégralité du trafic portuaire, à l’arrivée et au départ des cargos marchandises, pétroliers ou croisiéristes. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville