Visite de la savonnerie Casa Nature Savonnerie Casa Nature Pomarez, mercredi 30 octobre 2024.

Visite de la savonnerie Casa Nature Savonnerie Casa Nature Pomarez Landes

Entrez dans un monde de couleurs, de senteurs, de bien-être et de détente avec des produits 100% artisanaux « Made in Landes ».

Hervé et son équipe vous présentent la fabrication des savons réalisés à la main, tout en revenant sur l’histoire du savon et de son installation en Chalosse.

Entrez dans un monde de couleurs, de senteurs, de bien-être et de détente avec des produits 100% artisanaux « Made in Landes ».

Soucieux de l’environnement, Hervé et son équipe vous présentent la fabrication des savons réalisés à la main. Dans sa boutique cosy, Hervé présente les savons, gels douche, crèmes et autres produits cosmétiques, tout en revenant sur l’histoire du savon et de son installation en Chalosse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 15:00:00

fin : 2024-10-30 17:00:00

Savonnerie Casa Nature 135 Chemin du Yout

Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

L’événement Visite de la savonnerie Casa Nature Pomarez a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Terres de Chalosse