Visite de la savonnerie Casa Nature LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ Pomarez, mercredi 12 juin 2024.

Visite de la savonnerie Casa Nature LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ Pomarez Landes

La savonnerie Casa Nature vous ouvre ses portes toute l’année le mercredi de 14h à 18h, en juillet et août les mercredi et vendredi de 14h à 18h.

Toutes leurs formules sont des exclusivités Casa Nature, elles sont secrètes mais pas les ingrédients qui les composent.

Seul Maître Artisan Savonnier des landes depuis 22 ans et ils en sont fiers.

Début : 2024-06-12 14:00:00

fin : 2024-06-12 18:00:00

LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ 135 Chemin du Yout

Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@casanature-savonnerie.com

