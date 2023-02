Visite de la savonnerie artisanale Route Mandarine Port de Lanidlut Lanildut OT IROISE BRETAGNE Lanildut Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Lanildut Nous sommes très heureuses de vous accueillir dans notre atelier cosmétique sur le port de Lanildut (29). En petit groupe d’une douzaine de personnes au maximum, vous découvrirez l’histoire de notre atelier, l’art de la saponification à froid, et tous les beaux projets que nous avons en tête. Nous aurons le plaisir de fabriquer un savon devant vous, et de vous présenter notre métier, les techniques de production que nous utilisons et nos ingrédients favoris.

Les enfants sont les bienvenus lors de cette visite.

La visite est gratuite, sur réservation uniquement. Vous pouvez consulter les dates disponibles et réserver votre place sur notre site internet. contact@route-mandarine.com +33 9 75 22 91 10 http://www.route-mandarine.com/ Port de Lanidlut 11, route du Crapaud Lanildut

