Visite de la SAS DANIEL CADIOU: Station de conditionnement et parcelles d'échalotes traditionnelles bretonnes.

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à SAS DANIEL CADIOU, La Ferme du Bant, 29440 plouzévédé, Plouzévédé

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à SAS DANIEL CADIOU, La Ferme du Bant, 29440 plouzévédé

La SAS DANIEL CADIOU est née d’une exploitation agricole en 1979. Situé en plein coeur de la zone légumière bretonne, nous sommes spécialisés dans la production, la réception et le conditionnement d’échalotes traditionnelles.

Accès libre, Anthony LE LEZ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T15:30:00;2022-06-17T16:00:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T11:30:00;2022-06-18T13:30:00 2022-06-18T15:00:00

