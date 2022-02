Visite de la Saint-Valentin aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque Saint-Médard-de-Presque Catégories d’évènement: Lot

2022-02-14 19:00:00 – 2022-02-14 Grottes de Presque 215 route de Gramat

Saint-Médard-de-Presque Lot Saint-Médard-de-Presque Les Grottes de Presque vous proposent une promenade suivie d’un apéritif en amoureux, dans un lieu insolite, à 100 mètres sous terre.

Sur réservation, nombre de places limité. 05 65 40 32 01 ou 06 70 53 82 87 Grottes de Presque Saint-Valentin

