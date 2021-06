Visite de la Roseraie Ducher Chabanière, 18 juin 2021-18 juin 2021, Chabanière.

Visite de la Roseraie Ducher 2021-06-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-18 12:00:00 12:00:00 Saint-Maurice-sur-Dargoire Lieu exact du rendez-vous précisé lors de la réservation

Chabanière Rhône Chabanière

La Roseraie Ducher a été créé en 1845 à Lyon, Florence et Fabien Ducher (6e génération) vous expliqueront l’histoire des roses, de la Roseraie. Puis dans les champs, vous découvrirez comment on créé un rosier et comment bien le cultiver.

