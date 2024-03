Visite de la Roseraie de Morailles La Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Plongez dans un océan de couleurs et de parfums en découvrant la Roseraie de Morailles à Pitihiviers-le-Vieil, dans le Loiret. Pendant la période de pleine floraison, cet enchantement floral offre un spectacle inoubliable. Plus de 650 variétés des roses anciennes dans toutes leurs nuances éclatantes ainsi que 600 vivaces s’épanouissent sous le soleil, créant une symphonie visuelle incomparable. Venez vous émerveiller devant des variétés rares et des classiques intemporels, déambulant à travers des allées sinueuses. Que vous soyez passionné de jardinage ou simple amateur de belles fleurs, la Roseraie de Morailles vous promet une expérience enivrante au cœur de la nature. Ne manquez pas cette opportunité de vous perdre dans ce paradis floral !

La Roseraie de Morailles 1 rue André Eve 45300 Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/roseraiedemorailles/ »}] À la fin des années 80, André Eve rosiériste mondialement connu a commencé par créer des haies champêtres. Une façon de préserver la biodiversité et d’encourager les mélanges d’espèces : les prémices d’une roseraie qu’il veut différente, associant les vivaces aux nombreuses variétés de roses : anciennes, botaniques et roses modernes . C’est néanmoins en recherchant les variétés anciennes et oubliées, en les remettant au goût du jour car il aimait leur parfum et leur générosité, qu’il se fait connaître dans le monde entier. 700 variétés de roses anciennes côtoient ici plus de 600 vivaces (géraniums, delphinium, nepetas, graminées, etc.…).

Un jardin qui ne ressemble guère aux roseraies classiques et où il fait bon se promener à chaque époque de l’année : voir fleurir l’iris, la rose botanique puis les remontantes jusqu’à l’automne, et admirer la fructification de certaines espèces, qui nourrissent les oiseaux au seuil de l’hiver, dans les feuillages virant à l’or des hostas et des graminées.

Les feuillages dans ce jardin sont aussi importants que les roses elles-mêmes : créant des volumes, des zones d’ombre mettant en valeur les couleurs des fleurs, étoffant leurs silhouettes. Un mélange qui attire de plus en plus de passionnés de roses, venant du monde entier.

La roseraie couvre aujourd’hui une superficie de 5000 m² environ. Elle a une dimension à la fois patrimoniale et écologique puisqu’on y produit également des fruits et légumes bio. Parking à proximité

