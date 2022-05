Visite de la roseraie de Berty Largentière Largentière Catégories d’évènement: Ardèche

Largentière

Visite de la roseraie de Berty Largentière, 21 mai 2022, Largentière. Visite de la roseraie de Berty Largentière

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Largentière Ardêche Largentière La roseraie de Berty est ouverte seulement un mois dans l’année car c’est un petit paradis privé et retiré.

Mais c’est le mois le plus beau ! Ne le laissez pas passer… Surtout que cette édition 2021 est la dernière ! eleonore@roseraie-de-berty.com +33 4 75 88 30 56 http://www.roseraie-de-berty.com/ Largentière

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Office intercommunal du tourisme en Val de Ligne

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Largentière Autres Lieu Largentière Adresse Ville Largentière lieuville Largentière Departement Ardêche

Largentière Largentière Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/largentiere/

Visite de la roseraie de Berty Largentière 2022-05-21 was last modified: by Visite de la roseraie de Berty Largentière Largentière 21 mai 2022 Ardèche Largentière

Largentière Ardêche