La Roque-Baignard Calvados

La Roque-Baignard

Visite de la Roque-Baignard, un château, une église, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, La Roque-Baignard. Visite de la Roque-Baignard, un château, une église 2021-07-19 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-19

La Roque-Baignard Calvados La Roque-Baignard Visite exceptionnelle des extérieurs du château construit dès le 16e siècle. Son histoire, ses mésaventures, sa reconstruction.

Pour poursuivre la découverte du village, l’église Saint-Martin qui abrite un mobilier de style Louis 15 sera ouverte pour l’occasion. Cette dernière semblerait avoir été un modèle pour les bâtisseurs normands des églises de la province de Québec. Visite exceptionnelle des extérieurs du château construit dès le 16e siècle. Son histoire, ses mésaventures, sa reconstruction.

Pour poursuivre la découverte du village, l’église Saint-Martin qui abrite un mobilier de style Louis 15 sera ouverte pour l’occasion. Cette dernière semblerait avoir été un modèle pour les bâtisseurs normands des églises de la province de Québec.

Catégories d'évènement: Calvados, La Roque-Baignard