Résidence, rue Maurice Genevoix, Le Havre, le samedi 16 octobre à 15:00

Découvrez en compagnie d‘un architecte de l’Atelier Bettinger – Desplanques Architectes et d’un habitant, le projet d’habitat participatif « PopAct » : 12 logements collectifs neufs avec espaces partagés, emblématique du renouveau du quartier de Bléville. Journées nationales de l’architecture Résidence,rue Maurice Genevoix,Le Havre rue Maurice Genevoix, Le Havre Le Havre Bléville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

