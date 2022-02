Visite de la réserve pour les tout-petits Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite de la réserve pour les tout-petits —————————————– ### De 3 à 6 ans accompagnés, environ 30 min et mise à disposition des kits Muséo’Jeux pour les familles. **Une réserve ?** Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? A ranger, à classer, à conserver ! Une fois ceci expliqué, les enfants vont découvrir des trésors de la réserve. Comme de véritables petits scientifiques, ils manipuleront des objets de notre patrimoine et découvriront l’intérêt de ce lieu. Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance. **Jauge : 10** **Lieu : La Réserve** **Point de RDV : Droguier** _Crédit photo : ©Christian Nitard_ A l’occasion de la 9°édition de la semaine nationale de la petite enfance, les plus petits seront servis! Cette année, la thématique sera celle des (re)trouvailles! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

