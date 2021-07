Villeton Villeton Lot-et-Garonne, Villeton Visite de la Réserve Naturelle Villeton Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeton

Visite de la Réserve Naturelle Villeton, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villeton. Visite de la Réserve Naturelle 2021-07-15 – 2021-07-15 Réserve Naturelle de l’étang de Mazière Chemin du Barrat

Villeton Lot-et-Garonne Villeton 5 5 EUR Visite de la Réserve Naturelle.

Réservation obligatoire. Le nombre de places est limité pour un meilleur confort et une meilleure découverte. Bottes obligatoires. Visite de la Réserve Naturelle.

Lieu Villeton Adresse Réserve Naturelle de l'étang de Mazière Chemin du Barrat Ville Villeton