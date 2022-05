Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Sainte-Verge, 8 octobre 2022, Sainte-Verge.

Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Route de Pompois Parking du site N°2 Sainte-Verge

2022-10-08 14:30:00 – 2022-10-08 Route de Pompois Parking du site N°2

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge

EUR En présence de Didier PONCET, géologue et conservateur en chef du patrimoine, découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Composée de deux anciennes carrières à ciel ouvert et d’intérêt historique fondamental à l’échelle internationale, elle assure la conservation du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique .

Visite programmée dans le cadre de la fête de la science.

Découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Composée de deux anciennes carrières à ciel ouvert et d’intérêt historique fondamental à l’échelle internationale, elle assure la conservation du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique .

+33 5 49 63 13 86

En présence de Didier PONCET, géologue et conservateur en chef du patrimoine, découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Composée de deux anciennes carrières à ciel ouvert et d’intérêt historique fondamental à l’échelle internationale, elle assure la conservation du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique .

Visite programmée dans le cadre de la fête de la science.

Maison du Thouarsais

Route de Pompois Parking du site N°2 Sainte-Verge

dernière mise à jour : 2022-04-09 par