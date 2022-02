Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Villeton, 20 avril 2022, Villeton. Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton

2022-04-20 09:00:00 – 2022-04-20 12:00:00 Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat

Villeton Lot-et-Garonne Villeton 5 5 EUR Visite de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière.

Balade naturaliste accompagnée d’un agent.

Prêt de matériel optique. Prévoir des bottes.

+33 5 53 88 02 57

