Visite de la réserve écologique des Maillys Les Maillys Les Maillys Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

LES MAILLYS

Visite de la réserve écologique des Maillys, 12 avril 2023, Les Maillys Les Maillys. Visite de la réserve écologique des Maillys Les Maillys Côte-dOr

2023-04-12 – 2023-10-21 Les Maillys

Côte-dOr Les Maillys Propriété du Département depuis 1995, la réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de

sensibilisation et d’éducation à l’environnement, couvrant 36 ha et où 200 espèces d’oiseaux ont été recensées.

Seul l’accès est autorisé durant des visites (gratuites) tout public, qui sont animées à chaque saison, principalement par la LPO. Visite de 9 h 30 à 11 h 30 l’été, et de 14h à 16h en automne-hiver.

Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bottes conseillées.

Inscription obligatoire au 03 80 37 34 46 ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr Les Maillys

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, LES MAILLYS Autres Lieu Les Maillys Adresse Les Maillys Côte-dOr Ville Les Maillys Les Maillys Departement Côte-dOr Lieu Ville Les Maillys

Les Maillys Les Maillys Les Maillys Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les maillys les maillys/

Visite de la réserve écologique des Maillys 2023-04-12 was last modified: by Visite de la réserve écologique des Maillys Les Maillys 12 avril 2023 Côte-d'Or Les Maillys Les Maillys Côte-dOr

Les Maillys Les Maillys Côte-dOr