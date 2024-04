Visite de la réserve écologique de l’Ois’Eau Pontpoint, mercredi 28 août 2024.

Exceptionnellement ouvert au public, venez découvrir, le temps d’une visite, la réserve de l’Ois’eau, refuge de nombreuses espèces. Cette nature protégée et la riche diversité de la faune et de la flore qui gravite autour de ces étangs n’auront plus de secret pour vous.

Sortie commentée par un animateur de l’Entente Oise-Aisne.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 09:30:00

fin : 2024-08-28 11:00:00

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France tourisme@oise-halatte.fr

L’événement Visite de la réserve écologique de l’Ois’Eau Pontpoint a été mis à jour le 2024-04-05 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte