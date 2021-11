La turballe place Edouard Moreau 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Visite de la Reine des neiges place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

place Edouard Moreau 44420 La turballe, le samedi 27 novembre à 14:30

Viens te prendre en photo avec Elsa et Olaf

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T16:30:00

