Diaporamas sur la ville et ses monuments Exposition à la prison sur la fabrication d’une fresque . Rue Albert Ouvre expositions et diaporamas avec les outils de carriers l’antiphonnaire de Château-Landon . Présence de nos membres de l’association pour les explications si necessaire

Entrée libre, en fonction des participants la jauge sera appliquée mais les divers lieux permettront une répartition des visiteurs

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

