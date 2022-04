Visite de la prison de Pont-l’Évêque

Construite en 1823 par l'architecte Harou Romain, la prison de Pont-l'Évêque de style néoclassique constitue un témoignage exceptionnel de l'architecture carcérale du XIXe siècle. Avec un gardien qui laissait un peu trop de liberté à ses prisonniers et l'arrestation de René « la Canne » en 1951, la prison de Pont-l'Évêque entre dans la légende en devenant la « Joyeuse Prison », immortalisée au cinéma par le film éponyme réalisé en 1956 par André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl.

