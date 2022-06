Visite de la prise d’eau de Coat Leguer – Léguer en fête Trégrom, 21 juillet 2022, Trégrom.

Visite de la prise d’eau de Coat Leguer – Léguer en fête

Coat Léguer Trégrom Côtes d’Armor

2022-07-21 17:00:00 – 2022-07-21 18:00:00

Trégrom

Côtes d’Armor

Trégrom

A titre exceptionnel, et pour le 2ème année, le syndicat d’eau ouvre au public deux sites qui jouent un rôle majeur dans la vie quotidienne de milliers d’habitants. Découvrez où et comment l’eau du Léguer est prélevée, acheminée et épurée avant sa distribution dans nos foyers…

Trégrom

