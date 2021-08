Nevers Préfecture de la Nièvre Nevers, Nièvre Visite de la Préfecture de la Nièvre Préfecture de la Nièvre Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Visites à 14h, 15h30 et 17h – Durée 1h30

Nombre de places limité, inscription à partir du 16 aout et jusqu’au vendredi 17 septembre à 12h, merci aux personnes à mobilité réduite de se signaler à l’inscription. Passeport sanitaire et masque obligatoire.

Visite à deux voix conduite par un guide-conférencier et un membre du cabinet préfectoral. Préfecture de la Nièvre Place de la Résistance, 58000 Nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

