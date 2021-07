Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Visite de la poterie Ravel Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Visite de la poterie Ravel Aubagne, 5 août 2021, Aubagne. Visite de la poterie Ravel 2021-08-05 10:00:00 – 2021-08-26 10:30:00 Poterie Ravel 8 Avenue Des Goums

Au coeur de la ville, cette manufacture de céramique de plus de 6 000m² est la plus ancienne de la région. Une cour immense, des murs couverts de vignes, sa cheminée classée…la vraie fabrique du XIXème siècle à visiter !

Ne ratez pas cette visite commentée, véritable découverte de la fabrication de poterie organisée par la Poterie Ravel.

+33 4 42 82 42 00 http://www.poterie-ravel.com/

