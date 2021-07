Béhéricourt Château de Béhéricourt Béhéricourt, Oise Visite de la porte fortifiée ou tour-porte, des celliers Château de Béhéricourt Béhéricourt Catégories d’évènement: Béhéricourt

Visite de la porte fortifiée ou tour-porte, des celliers Château de Béhéricourt, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Béhéricourt.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Béhéricourt Porte fortifiée ou tour-porte médiévale restaurée au xviie siècle, réparée après 1918.. Cellier, témoin de l’emprise du logis seigneurial détruit et galerie à logettes. Extérieurs vus des jardins. Château de Béhéricourt 196 rue du Moutoir Béhéricourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

